新闻稿：中国10月份社会消费品零售总额同比增11%，稳中有升--统计局

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京11月11日 - 中国国家统计局周三发布今年10月份中国消费数据，以下为统计局在其官网刊登的10月份社会消费品零售总额情况全文与解读全文：
**2015年10月份社会消费品零售总额增长11%**
2015年10月份，社会消费品零售总额28279亿元人民币，同比名义增长11.0%（扣除价格因素实际增长11.0%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额12612亿元，增长8.4%。 2015年1-10月份，社会消费品零售总额244359亿元，同比增长10.6%。其中，限额以上单位消费品零售额113833亿元，增长7.6%。 按经营单位所在地分，10月份，城镇消费品零售额24447亿元，同比增长10.8%；乡村消费品零售额3832亿元，增长12.2%。1-10月份，城镇消费品零售额210290亿元，同比增长10.4%；乡村消费品零售额34069亿元，增长11.8%。
按消费类型分，10月份，餐饮收入3175亿元，同比增长12.4%；商品零售25104亿元，增长10.8%。1-10月份，餐饮收入26246亿元，同比增长11.8%；商品零售218113亿元，增长10.4%。
在商品零售中，10月份，限额以上单位商品零售11796亿元，同比增长8.3%。1-10月份，限额以上单位商品零售106854亿元，同比增长7.6%。
2015年1-10月份，全国网上零售额29484亿元，同比增长34.6%。其中，实物商品网上零售额24454亿元，增长33.0%，占社会消费品零售总额的比重为10.0%；非实物商品网上零售额5030亿元，增长43.1%。在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长41.2%、24.4%和36.2%。
**解读：10月份消费品市场稳中有升**
国家统计局今天发布了2015年10月份社会消费品零售总额数据。对此，国家统计局贸易外经司高级统计师蔺涛进行了解读。 一、消费品市场继续保持稳中有升态势 10月份，社会消费品零售总额同比名义增长11.0%，增速比上月提高0.1个百分点；扣除价格因素，实际增长11.0%，增速比上月加快0.2个百分点。1-10月份，名义增长10.6%，增速比前三季度提高0.1个百分点；实际增长10.6%，增速比前三季度提高0.1个百分点（以下均为名义增长）。
二、城乡市场增速同步加快 10月份，城镇消费品零售额同比增长10.8%，乡村增长12.2%，均比上月提高0.1个百分点。 三、商品零售和餐饮消费双双提速 10月份，商品零售同比增长10.8%，增速比上月提高0.1个百分点；餐饮收入增长12.4%，提高0.3个百分点。尤为突出的是，限额以上单位餐饮收入增速提高0.7个百分点。 四、基本生活类商品平稳增长 10月份，限额以上单位服装类和日用品类商品分别增长9.8%和10.1%，增速均比上月提高1.3个百分点；粮油食品类商品增速虽比上月有所回落，但仍保持16%以上的增长。 五、汽车类商品增速提高是10月份增速提高的主要因素 10月份，限额以上单位汽车类商品同比增长7.1%，增速比上月提高4.4个百分点，拉动社会消费品零售总额增速约0.8个百分点。（完） (发稿 李贺；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”