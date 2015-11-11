新闻稿：中国10月规模以上工业增加值同比增5.6%，结构续优化--统计局

路透北京11月11日 - 中国国家统计局周三发布今年10月份规模以上工业增加值增长情况，以下为2015年10月份规模以上工业增加值增长数据全文与解读全文：

**2015年10月份规模以上工业增加值增长5.6%**

2015年10月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.6 %（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比9月份回落0.1个百分点。从环比看，10月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。1-10月份，规模以上工业增加值同比增长6.1%。

分三大门类看，10月份，采矿业增加值同比增长0.4%，制造业增长6.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业下降0.3%。

分经济类型看，10月份，国有控股企业增加值同比下降0.5%，集体企业下降1.6%，股份制企业增长6.6%，外商及港澳台商投资企业增长3.6%。

分行业看，10月份，41个大类行业中有37个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长5.9%，纺织业增长5.6%，化学原料和化学制品制造业增长9.5%，非金属矿物制品业增长4.9%，黑色金属冶炼和压延加工业增长5.6%，有色金属冶炼和压延加工业增长12.1%，通用设备制造业增长1.7%，专用设备制造业增长4.6%，汽车制造业增长7.3%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长0.7%，电气机械和器材制造业增长7.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.7%，电力、热力生产和供应业下降1.4%。

分地区看，10月份，东部地区增加值同比增长6.5%，中部地区增长7.7%，西部地区增长7.6%，东北地区下降4.6%。

分产品看，10月份，565种产品中有262种产品同比增长。其中，钢材9427万吨，同比下降0.2%；水泥22499万吨，下降3.5%；十种有色金属436万吨，增长2.6%；乙烯157万吨，增长4.7%；汽车219.4万辆，增长4.9%；轿车103.2万辆，下降7.4%；发电量4454亿千瓦时，下降3.2%；原油加工量4425万吨，增长1.6%。

10月份，工业企业产品销售率为97.7 %，比上年同期下降0.2个百分点。工业企业实现出口交货值10493亿元，同比名义下降3.1%。

**解读：10月份工业生产结构继续优化**

——国家统计局工业司高级统计师江源解读10月份工业生产数据

11月11日，国家统计局发布的工业生产数据显示：10月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，增速较9月份回落0.1个百分点；1-10月份，规模以上工业增加值增长6.1%，增速较前三季度回落0.1个百分点。

10月份工业生产呈现增长分化、结构优化的运行特征，表现如下： 一是采矿和高耗能等传统行业增速减缓。10月份，采矿业增加值同比增长0.4%，增速较9月份回落0.8个百分点。其中，黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业、石油和天然气开采业分别回落3.9、1.4、1.4、0.7个百分点；六大高耗能行业增长5.8%，增速回落0.9个百分点。其中，非金属矿物制品业、电力热力生产和供应业、黑色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业分别回落3.1、1.3、0.5、0.1个百分点。

二是装备制造业增速回升。10月份，装备制造业增加值同比增长6.8%，增速较9月份加快0.9个百分点。其中，金属制品业加快 0.9个百分点，专用设备制造业加快0.8个百分点，计算机通信和其他电子设备制造业加快1.2个百分点。汽车制造业受购置税优惠政策作用，当月增长7.3%，增速加快4.6个百分点。

三是高技术产业继续保持较快增长。10月份，高技术产业增加值同比增长10.8%，增速比9月份加快0.4个百分点，高于整个工业5.2个百分点。其中，医药制造业增长10%，航空、航天器及设备制造业增长22.7%，电子及通信设备制造业增长13.9%，信息化学品制造业增长9.5%。