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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 14:19 BJT

《全球汇市》欧元因葡萄牙政局不稳承压，澳元未受中国数据影响

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0750 1.0723 +0.25 -11.13 1.2097

美元/日圆 122.91 123.12 -0.17 +2.70 119.68

欧元/日圆 132.13 132.06 +0.05 -8.74 144.78

美元/瑞郎 1.0038 1.0060 -0.22 +0.98 0.9941

英镑/美元 1.5154 1.5116 +0.25 -2.69 1.5573

美元/加元 1.3256 1.3274 -0.14 +14.10 1.1618

澳元/美元 0.7060 0.7029 +0.44 -13.57 0.8168

新西兰元/美元 0.6578 0.6526 +0.80 -15.63 0.7797

澳元/日圆 86.770 86.570 +0.23 -11.23 97.750

新西兰元/日圆 80.850 80.370 +0.60 -13.35 93.310

英镑/日圆 186.26 186.17 +0.05 -0.06 186.38

澳元/新西兰元 1.0729 1.0766 -0.34 +2.48 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英/白云; 审校 张涛/张若琪/于春红)

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