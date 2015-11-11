新闻稿：中国1-10月固定资产投资同比增10.2%，先行指标回升--统计局

路透北京11月11日 - 以下是中国国家统计局周三公布的“2015年1-10月份全国固定资产投资（不含农户）增长10.2%”的全文： 2015年1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）447425亿元，同比名义增长10.2%，增速比1-9月份回落0.1个百分点。从环比速度看，10月份固定资产投资（不含农户）增长0.72%。 分产业看，1-10月份，第一产业投资12592亿元，同比增长28.1%，增速比1-9月份提高0.7个百分点；第二产业投资183841亿元，增长8%，增速与1-9月份持平；第三产业投资250992亿元，增长11%，增速回落0.2个百分点。 第二产业中，工业投资180301亿元，同比增长8%，增速与1-9月份持平；其中，采矿业投资10516亿元，下降8.5%，降幅扩大0.5个百分点；制造业投资148458亿元，增长8.3%，增速与1-9月份持平；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资21328亿元，增长15.5%，增速回落0.2个百分点。

第三产业中，基础设施投资（不含电力）79510亿元，同比增长17.4%，增速比1-9月份回落0.7个百分点。其中，水利管理业投资增长23%，增速提高0.5个百分点；公共设施管理业投资增长19.4%，增速回落0.6个百分点；道路运输业投资增长17.7%，增速回落0.4个百分点；铁路运输业投资增长1.4%，增速回落0.4个百分点。

分地区看，1-10月份，东部地区投资201448亿元，同比增长8.5%，增速比1-9月份回落0.1个百分点；中部地区投资130280亿元，增长14.5%，增速与1-9月份持平；西部地区投资112350亿元，增长8.7%，增速与1-9月份持平。

分登记注册类型看，1-10月份，内资企业投资427112亿元，同比增长10.7%，增速比1-9月份回落0.1个百分点；港澳台商投资9837亿元，增长1.2%，增速回落0.4个百分点；外商投资8814亿元，下降2.4%，降幅扩大0.2个百分点。

从项目隶属关系看，1-10月份，中央项目投资19631亿元，同比增长1.2%，增速比1-9月份回落0.4个百分点；地方项目投资427794亿元，增长10.6%，增速回落0.1个百分点。

从施工和新开工项目情况看，1-10月份，施工项目计划总投资937713亿元，同比增长5.3%，增速比1-9月份提高0.8个百分点；新开工项目计划总投资337429亿元，增长4.1%，增速提高1.3个百分点。

从到位资金情况看，1-10月份，固定资产投资到位资金471059亿元，同比增长7.3%，增速比1-9月提高0.5个百分点。其中，国家预算资金增长21.1%，增速提高0.6个百分点；国内贷款下降4.5%，降幅扩大0.1个百分点；自筹资金增长8.5%，增速提高0.3个百分点；利用外资下降28.6%，降幅扩大2.4个百分点；其他资金增长8.7%，增速提高1.8个百分点。

**解读：全国投资增速回落幅度收窄，先行指标回升**

国家统计局发布的投资数据显示，1-10月份全国固定资产投资增速小幅回落。对此，国家统计局投资司高级统计师王宝滨进行了解读。

一、投资增速回落幅度收窄，结构继续改善

1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）447425亿元，同比增长10.2%，增速比1-9月份回落0.1个百分点，回落幅度比1-9月份收窄0.5个百分点。其中，制造业投资148458亿元，同比增长8.3%，增速与1-9月份持平。

投资结构继续改善，主要表现在：

一是装备制造业投资增速提高。1-10月份，装备制造业投资59480亿元，同比增长10.4%，增速比1-9月份提高0.3个百分点，比全部制造业投资增速高2.1个百分点。其中，汽车制造业投资增长13.4%，增速提高2.1个百分点；金属制品业投资增长9.9%，提高0.1个百分点；专用设备制造业投资增长7.8%，提高0.2个百分点。

二是高技术制造业投资增速提高。1-10月份，高技术制造业投资16211亿元，同比增长12.6%，增速比1-9月份提高0.1个百分点，比全部制造业投资增速高4.3个百分点。其中，医药制造业投资增长11.8%，提高0.7个百分点；计算机及办公设备制造业投资增长37.5%，提高0.5个百分点；医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资增长10.4%，提高3.3个百分点。

三是高耗能制造业投资增速低位回落。1-10月份，高耗能制造业投资36759亿元，同比增长0.8%，增速比1-9月份回落0.1个百分点，比全部制造业投资增速低7.5个百分点。其中，石油加工、炼焦和核燃料加工业投资下降22.9%，黑色金属冶炼及压延加工业投资下降12.4%，有色金属冶炼及压延加工业投资下降0.9%。

四是部分服务业投资增长较快。1-10月份，仓储业投资5326亿元，同比增长28.1%；批发和零售业投资15012亿元，增长17.6%；租赁和商务服务业投资7852亿元，增长18.3%；教育投资6173亿元，增长15.9%；卫生和社会工作投资4104亿元，增长29.5%。

二、固定资产投资先行指标有所回升

一是投资到位资金增速小幅回升。1-10月份，全国投资到位资金471059亿元，同比增长7.3%，增速比1-9月份提高0.5个百分点，是在增速连续三个月保持在6.8%之后首次提高，表明投资资金紧张状况有所缓解。其中，国家预算资金增长21.1%，提高0.6个百分点；自筹资金增长8.5%，提高0.3个百分点；其他资金增长8.7%，提高1.8个百分点。