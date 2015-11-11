台湾股市：收跌1.43%较亚股更弱，市场忧虑MSCI调整权重不利台股

路透台北11月11日 - 台湾股市周三收跌1.43%，较小升的亚股疲软。分析师指出，市场担忧MSCI明晟即将公布新的权重调整，可能不利台湾权重股，此外也忧虑11月中旬即将公布的财报不佳，使台股走弱至逾一个月低位。

台湾加权股价指数 收报8,415.01点，跌1.43%，此前收盘低位为10月6日的8,394.10点。今日成交初值 为970.69亿台币，上交易日修正后为865.49亿。

日盛投顾分析师钟国忠说，〞MSCI要调整，市场忧虑台湾的权重会被调下，因此涨多的权重股跌的比较多。〞

台积电 周三跌1.43%报137.5台币。

分析师认为，今日台股跌落8,500点的整数关卡，目前季线8,334点可能是支撑，明天区间先看8,334-8,503点。