《中国企业债发行日程表》--11月12日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *内蒙古金隆 6 7 11/18簿记建档 -- AA- 11/19-11/23 平安证券 工业园区开发建设公司 (第3-7每年末还20%本金/)

(东北中小企业信用再担保股份有限公司提供担保) ========================================================================================= *贵阳城市轨道 20 可续期 11/18簿记建档 -- AA+ 11/19-11/20 海通证券 交通公司 国开证券

(每5年末发行人有权选择延期5年) ========================================================================================= 铁路总公司 100 10 11/10簿记建档 3.91% AAA 11/11 国泰君安证券

50 20 4.11% AAA 中银国际证券/中信证券等 ========================================================================================= 桐城市建设 8 7 11/6簿记建档 5.47% AA- 11/9-11/11 国元证券 投资发展公司 (第3-7年每年末还20%本金/安徽信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 沛县城市 9 7 11/9簿记建档 5.20% AA 11/10-11/12 东吴证券 投资开发 (第3-7年每年末还20%本金) ========================================================================================= 国家电网 80 3 11/10簿记建档 *3.58% AAA 11/11-11/12 中信证券

20 5 *3.75% 英大证券/申万宏源证券等 ========================================================================================= 苍南国资 8 7 11/10簿记建档 *5.58% AA 11/11-11/13 财通证券 投资集团 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 河池城市 7 7 11/12簿记建档 *上限6.80% AA 11/13-11/19 国信证券 投资建设发展 ========================================================================================= 天津市武清区 18 7 11/16簿记建档 -- AAA 11/17-11/19 渤海证券 国有资产经营投资公司 中信建投证券

(第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 云南省能源 15 10 11/16簿记建档 -- AAA 11/17-11/20 西南证券 投资集团 (附发行人第7年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 任丘市建设 7 7 11/17簿记建档 -- AA- 11/18-11/24 民族证券 投资集团 (第3-7每年末还20%本金，中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 山东任城融鑫 6 4 11/6簿记建档 5.33% AA 11/9-11/11 银河证券 发展公司小微企业增信集合债券 (附第三年末投资者回售选择权) ========================================================================================== 萍乡市汇丰投资 7 4 11/10簿记建档 上限2.90% AA 延期 民生证券 小微企业增信集合债券 (附第三年末投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)