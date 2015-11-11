台湾债市：10年券殖利率微收升，因短线多单及得标者获利了结

* 10年券殖利率微收升，因短多获利了结

* 短线观察重点在台股走势及央行后续动作

* 明日10年104/12R殖利率区间暂看1.16-1.19%

路透台北11月11日 - 台湾10年期公债104/12R 发行前交易殖利率周三出量微收升。交易员表示，随着早盘殖利率下跌，引发短多及得标者获利了结卖单出笼，带动殖利率止跌反小升，短线观察重点仍在台股是否续跌及央行后续动作。

他们指出，在台股下跌及美债殖利率走低带动下，早盘104/12R期殖利率下跌，最低跌至1.168%，触及104/12期得标利率水准，引发大型金融机构及短线多单获利了结卖单出笼；惟追价气氛不浓厚，而空单也不敢躁进，殖利率仅收微升。

〞股市天天跌百点，接下来就看央行有没有额外的动作了，短线还是有小多行情。〞一位大型证券商交易员说。

台湾股市周三收跌1.43%，较小升的亚股疲软。分析师指出，市场担忧MSCI明晟即将公布新的权重调整，可能不利台湾权重股，此外也忧虑11月中旬即将公布的财报不佳，使台股走弱至逾一个月低位。

一大型公股银行主管则称，由于空单慎防央行随时可能有动作，尤其近日台股指数一路下跌，不排除央行可能进一步引导短率走低，使空单态度显得犹豫，惟多单追价力道不强，料短线将呈区间盘整格局。

他认为，因104/12R得标利率仅在1.199%，且市场资金浮滥，短线殖利率只要往上弹至1.20%附近，就会吸引大型金融机构和大型行库买盘进驻；惟多空双方态度均相当谨慎，殖利率不易强弹或大跌。

台湾央行周二受财政部委托标售的10年期公债104/12R得标利率为1.199%，稍低于市场预估的1.20-1.23%区间。各行业得标比重方面，银行业得标比重67.34%、证券业27.00%、票券业2.33%、保险业3.33%。

交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.75-0.78%；10年公债104/12R期则在1.16-1.19%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 104/13 +0.50 0.7650% *0.7505-0.7670% 11.00 10 104/12R +0.31 1.1801% *1.1680-1.1880% 176.50 注：*代表创该期券发行以来新低位。

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30 104/11 没有成交

20 104/14 1.8200

10 104/12 1.1820

5 104/13 0.7650

3 104/1 没有成交