新闻稿：中国1-10月房地产开发投资同比增长2.0%，市场继续调整--统计局

1-10月份，房地产开发投资中住宅投资增速比1-9月份回落0.4个百分点，40个重点城市投资增速比1-9月份回落0.3个百分点，二者回落幅度均小于全部房地产开发投资。住宅投资和重点城市投资是支撑全国房地产开发投资保持增长的重要力量。 二、房地产开发企业到位资金稳中有升 1-10月份，全国房地产开发企业到位资金101566亿元，同比增长1.3%，增速比1-9月份提高0.4个百分点。 在各类到位资金中，定金及预收款增速提高0.7个百分点；个人按揭贷款增速提高1.8个百分点，可见销售增长对企业资金回笼影响明显。企业到位资金状况的好转，对房地产开发投资会产生一定的支撑作用。 三、全国商品房销售增速略有回落 1-10月份，全国商品房销售面积94898万平方米，同比增长7.2%，增速比1-9月份回落0.3个百分点；销售额64790亿元，增长14.9%，增速回落0.4个百分点。商品房销售增速回落的主要原因有： 一是非重点城市商品房销售增速回落。1-10月份，非重点城市商品房销售面积增速比1-9月份回落0.4个百分点，拉动全国销售整体下行；而重点城市商品房销售面积增速与1-9月份持平，是市场稳定器。 二是大户型住宅销售增速回落幅度较大。1-10月份，144平方米以上大户型住宅销售面积增速比1-9月份回落1.2个百分点；而90平方米及以下小户型和90-144平方米中等户型住宅销售面积增速分别回落0.4个和0.1个百分点。 三是基数影响。去年10月份当月销售面积下降1.6%，降幅比9月份大幅收窄8.7个百分点，使得今年1-10月份基数比1-9月份明显上升。（完）