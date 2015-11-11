新闻稿：中国1-10月房地产开发投资同比增长2.0%，市场继续调整--统计局

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京11月11日 - 以下是中国国家统计局周三公布的“2015年1-10月份全国房地产开发和销售情况”新闻稿全文及解读文章：
一、房地产开发投资完成情况
2015年1-10月份，全国房地产开发投资78801亿元，同比名义增长2.0%，增速比1-9月份回落0.6个百分点。其中，住宅投资53150亿元，增长1.3%，增速回落0.4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.4%。
1-10月份，东部地区房地产开发投资44193亿元，同比增长2.3%，增速比1-9月份回落0.6个百分点；中部地区投资16851亿元，增长2.0%，增速回落0.3个百分点；西部地区投资17757亿元，增长1.5%，增速回落0.6个百分点。
1-10月份，房地产开发企业房屋施工面积707805万平方米，同比增长2.3%，增速比1-9月份回落0.7个百分点。其中，住宅施工面积492633万平方米，增长0.2%。房屋新开工面积127086万平方米，下降13.9%，降幅扩大1.3个百分点。其中，住宅新开工面积87753万平方米，下降14.7%。房屋竣工面积61201万平方米，下降4.2%，降幅收窄5.6个百分点。其中，住宅竣工面积45235万平方米，下降7.2%。
1-10月份，房地产开发企业土地购置面积17847万平方米，同比下降33.8%，降幅与1-9月份持平；土地成交价款5794亿元，下降25.2%，降幅收窄2.3个百分点。
二、商品房销售和待售情况
1-10月份，商品房销售面积94898万平方米，同比增长7.2%，增速比1-9月份回落0.3个百分点。其中，住宅销售面积增长7.9%，办公楼销售面积增长13.4%，商业营业用房销售面积增长1.5%。商品房销售额64790亿元，增长14.9%，增速回落0.4个百分点。其中，住宅销售额增长18.0%，办公楼销售额增长19.2%，商业营业用房销售额下降2.2%。
1-10月份，东部地区商品房销售面积44715万平方米，同比增长9.3%，增速比1-9月份回落0.6个百分点；销售额39204亿元，增长20.7%，增速回落1个百分点。中部地区商品房销售面积25394万平方米，增长7.0%，增速提高0.7个百分点；销售额12946亿元，增长9.5%，增速提高0.8个百分点。西部地区商品房销售面积24789万平方米，增长3.9%，增速回落0.6个百分点；销售额12639亿元，增长4.6%，增速提高0.3个百分点。
10月末，商品房待售面积68632万平方米，比9月末增加2122万平方米。其中，住宅待售面积增加1180万平方米，办公楼待售面积增加56万平方米，商业营业用房待售面积增加709万平方米。
三、房地产开发企业到位资金情况
1-10月份，房地产开发企业到位资金101566亿元，同比增长1.3%，增速比1-9月份提高0.4个百分点。其中，国内贷款17097亿元，下降3.6%；利用外资242亿元，下降50.6%；自筹资金40538亿元，下降4.0%；其他资金43690亿元，增长9.8%。在其他资金中，定金及预收款25458亿元，增长5.1%；个人按揭贷款13059亿元，增长19.9%。
四、房地产开发景气指数
10月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为93.34，比上月下降0.06点。
**解读：房地产市场继续调整**
国家统计局今天发布了2015年10月份全国房地产开发和销售数据。对此，国家统计局投资司高级统计师李皎进行了解读。 一、房地产开发投资增速回落幅度收窄 1-10月份，全国房地产开发投资78801亿元，同比增长2.0%，增速比1-9月份回落0.6个百分点，继续呈回落走势，但回落幅度比上月收窄0.3个百分点。10月当月，房地产开发投资下降2.4%，降幅比9月份收窄0.7个百分点。
1-10月份，房地产开发投资中住宅投资增速比1-9月份回落0.4个百分点，40个重点城市投资增速比1-9月份回落0.3个百分点，二者回落幅度均小于全部房地产开发投资。住宅投资和重点城市投资是支撑全国房地产开发投资保持增长的重要力量。 二、房地产开发企业到位资金稳中有升 1-10月份，全国房地产开发企业到位资金101566亿元，同比增长1.3%，增速比1-9月份提高0.4个百分点。 在各类到位资金中，定金及预收款增速提高0.7个百分点；个人按揭贷款增速提高1.8个百分点，可见销售增长对企业资金回笼影响明显。企业到位资金状况的好转，对房地产开发投资会产生一定的支撑作用。 三、全国商品房销售增速略有回落 1-10月份，全国商品房销售面积94898万平方米，同比增长7.2%，增速比1-9月份回落0.3个百分点；销售额64790亿元，增长14.9%，增速回落0.4个百分点。商品房销售增速回落的主要原因有： 一是非重点城市商品房销售增速回落。1-10月份，非重点城市商品房销售面积增速比1-9月份回落0.4个百分点，拉动全国销售整体下行；而重点城市商品房销售面积增速与1-9月份持平，是市场稳定器。 二是大户型住宅销售增速回落幅度较大。1-10月份，144平方米以上大户型住宅销售面积增速比1-9月份回落1.2个百分点；而90平方米及以下小户型和90-144平方米中等户型住宅销售面积增速分别回落0.4个和0.1个百分点。 三是基数影响。去年10月份当月销售面积下降1.6%，降幅比9月份大幅收窄8.7个百分点，使得今年1-10月份基数比1-9月份明显上升。（完）
(整理 李贺; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”