日本股市：日经指数小幅收高，中国最新数据表现大致符合预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
周三下午公布的数据显示，中国10月社会消费品零售总额同比增11%，略高于路透调查预测的10.9%；1-10月固定资产投资同比增长10.2%，和路透调查中值相符；10月规模以上工业增加值同比增长5.6%，逊于路透调查预估中值的5.8%。
东证股价指数 中纺织分项指数 上涨2.3%，零售分项指数 涨1.4%。
日经指数今日温和升势延续了此前的一波涨势，该指数继续攀升，尽管日圆兑美元在123日圆关口盘旋数日后升至122日圆。
东证股价指数上扬0.4%，收于1,595.32点；JPX-日经400指数 涨0.4%至14,368.05点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”