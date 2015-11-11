日本股市：日经指数小幅收高，中国最新数据表现大致符合预期

周三下午公布的数据显示，中国10月社会消费品零售总额同比增11%，略高于路透调查预测的10.9%；1-10月固定资产投资同比增长10.2%，和路透调查中值相符；10月规模以上工业增加值同比增长5.6%，逊于路透调查预估中值的5.8%。

日经指数今日温和升势延续了此前的一波涨势，该指数继续攀升，尽管日圆兑美元在123日圆关口盘旋数日后升至122日圆。