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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 14:28 BJT

日本股市：日经指数小幅收高，中国最新数据表现大致符合预期

周三下午公布的数据显示，中国10月社会消费品零售总额同比增11%，略高于路透调查预测的10.9%；1-10月固定资产投资同比增长10.2%，和路透调查中值相符；10月规模以上工业增加值同比增长5.6%，逊于路透调查预估中值的5.8%。

东证股价指数 中纺织分项指数 上涨2.3%，零售分项指数 涨1.4%。

日经指数今日温和升势延续了此前的一波涨势，该指数继续攀升，尽管日圆兑美元在123日圆关口盘旋数日后升至122日圆。

东证股价指数上扬0.4%，收于1,595.32点；JPX-日经400指数 涨0.4%至14,368.05点。(完)

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