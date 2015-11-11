国际油市：油价下跌，因美国库存增加及日本衰退担忧

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
油价下跌系因北美库存增加且亚洲经济放缓。
美国石油协会(API)周二称，截至11月6日该周，美国原油库存增加630万桶，至4.861亿桶，路透调查的分析师预计增加100万桶。库欣原油库存增加250万桶。
需求面来看，路透调查显示，日本11月制造业信心连续第三个月下降，并触及约两年半以来低点。这说明业者担心，中国引领的海外需求放缓可能已拖累经济滑入衰退。
“全球制造业疲软...打压能源需求，”JBC Energy表示，并预计2016年原油需求增长大幅下滑。
路透基于政府初步数据计算，中国10月原油需求较上年同期增长0.9%，至每日1,014万桶，而许多分析师此前预计为进一步下滑。
油市亦在关注石油输出国组织(OPEC)产量政策提供的指引。
法国巴黎银行称，预计OPEC及其中东的政策决策者将继续实施看重市场份额的策略。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/于春红; 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”