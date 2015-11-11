国际油市：油价下跌，因美国库存增加及日本衰退担忧

油价下跌系因北美库存增加且亚洲经济放缓。

美国石油协会(API)周二称，截至11月6日该周，美国原油库存增加630万桶，至4.861亿桶，路透调查的分析师预计增加100万桶。库欣原油库存增加250万桶。

需求面来看，路透调查显示，日本11月制造业信心连续第三个月下降，并触及约两年半以来低点。这说明业者担心，中国引领的海外需求放缓可能已拖累经济滑入衰退。

“全球制造业疲软...打压能源需求，”JBC Energy表示，并预计2016年原油需求增长大幅下滑。

路透基于政府初步数据计算，中国10月原油需求较上年同期增长0.9%，至每日1,014万桶，而许多分析师此前预计为进一步下滑。

油市亦在关注石油输出国组织(OPEC)产量政策提供的指引。

法国巴黎银行称，预计OPEC及其中东的政策决策者将继续实施看重市场份额的策略。(完)

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