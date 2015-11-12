《全球主要央行动态》--11月12日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月29日-11月5日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦指出，最近经济显现“实质改善”，10月就业数据带来“非常好的消息”。他成为又一名表示12月适合加息的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员。罗森格伦这番充满信心的讲话加强了近日多位美联储官员营造的乐观氛围。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，期待着美国经济强劲到足以承受美联储升息的时候 。他还说“非常重视”公众对美联储达成2%通胀率目标的怀疑。埃文斯以及其他美联储官员认为，公信力是货币政策有效的关键；若公众不相信美联储希望达成通胀目标，那么实现目标就会变得更难。

旧金山联储总裁威廉姆斯称：“我的预测是，我们将在近期实现就业最大化的使命，我对通胀率将逐渐升回2%的目标位越来越有信心...因此，开始逐步脱离非常规刺激措施是合理的。”这番言论显示威廉姆斯目前倾向于支持12月加息。他是美联储属于中间派决策官员 。他还说加息等于发出有关美国经济的正面讯号 。

圣路易斯联储总裁布拉德表示，美联储开始加息后，内部争论将迅速转向收紧货币政策的合适步伐，在通胀意外上升的情况下，可能会出现一番争论 。他指出，美联储一直在努力让投资者相信，该央行正准备上调利率，而现在正面临着一种风险，即就业增长可能出现的放缓被解读为整体经济减速，而后者会导致美联储再次推迟升息 。

亚特兰大联储总裁洛克哈特称，美联储刻意通过最新政策声明令投资者相信12月可能升息，这一作法已获得成功。洛克哈特称，是否将在12月升息的最终决定依旧取决于未来几周美国经济的表现，以及是否出现新的风险。洛克哈特现在认为，到12月会议之前，升息的可能性将继续增强。

**欧元区**

欧洲央行总裁德拉吉表示，将在12月的下次会议决定是否需要扩大购债计划的规模，以应对全球经济放缓。德拉吉在米兰举行的一个学术活动上称，“我们需要评估，在全球经济放缓的背景下，该计划是否还能有效地对抗阻碍实现中期价格稳定目标的不利因素。”“若我们确信情况不是这样，我们将研究强化该计划的途径，以实现我们的目标。”

欧洲央行管委斯麦茨表示，该央行可以调整购债计划的范围、构成和期限，并指外界可能对其保持物价稳步上涨的目标信心减弱。他在接受德国商报采访时表示，“如果有必要，我们可以，例如，调整购债计划的范围、构成和期限。”

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，调查显示，投资者对欧洲央行能够使通胀率接近2%目标的信心减弱。这呼应了欧洲央行管理委员会委员暨比利时央行总裁斯麦茨稍早的言论。欧洲央行总裁德拉吉亦警告物价稳定面临风险，基本表达了同样的担忧，并显示出愿意检视增强购债等计划力度的各种方法。

欧洲央行发布公报称，欧元夏季末反弹和油价进一步下跌，是造成欧元区通胀率放缓的部分原因。

欧洲央行管理委员会委员利卡宁表示，欧元区通胀与成长前景正面临下行风险，并称为了实现物价增长目标，央行“愿意并且能够”采取行动。

欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特表示，央行并没有根据经济活动调查的结果来确定货币政策，在通胀上升前将继续量化宽松政策。他补充说，欧洲央行关注的一些核心通胀率指标近期下滑 。他还称，民间继续调整资产负债表的活动，继续给欧洲经济增长造成压力，央行政策环境十分不确定 。

**英国**

英国央行宣布维持指标利率不变，对于提前升息近关情怯。央行表示即使明年全年借贷成本维持不变，近零水平的英国通胀率也仅会缓步回升。央行总裁卡尼此次态度愈加不明确，仅表示英国央行会在正确时机采取行动。卡尼此前曾表示，升息与否的决定，约莫会在年底变得更加明确。

英国央行副总裁康利夫表示，英国信贷周期正进入更加正常的阶段，这可能成为及早而非稍晚为银行业设定“反周期”资本缓冲的一个理由。英国央行金融政策委员会(FPC)有权力调整所谓的反周期缓冲(CCB)，以在形势良好的时候提高资本水平从而避免过度放贷，并在形势低迷时提供资金以防亏损加剧。FPC将于12月1日公布最新报告，届时可能会把资本缓冲水平从当前的零上调。

**大中华区**

中国央行行长周小川表示，要树立对人民币的信心，推动人民币加入特别提款权（SDR）篮子货币，成为可兑换、可自由使用货币。十三五期末，预计人民币跨境收支占中国全部本外币跨境收支比例超1/3，人民币成为一种国际性货币。

中国央行副行长易纲表示，要坚持开放发展，推进外汇管理体制改革；要以改革开放统领中央银行工作，不断创新和完善宏观调控方式。

中国央行发布三季度货币政策执行报告称，继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，适时预调微调，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；同时进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。

中国入市干预股票市场行动一直备受投资者争议，香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖称，当市场失效时政府有必要采取非常手段稳定市况，只要中央能够尽早安排好退出机制和继续推动金融改革，就可以有效恢复市场信心。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦警告称，中国和其他新兴经济体持续放缓，且程度比预期更深，是日本经济前景面临的最大风险。他说，如果内需受到新兴经济体放缓的严重影响，则可能会促使日本央行进一步放松政策 。他并称，中国经济硬着陆的风险极小 。

黑田东彦表示，该央行暂时将维持大规模刺激计划不变，日本还在努力实现2%的通胀率目标。他还对国会表示，日本央行的刺激计划已经帮助大幅改变了家庭和企业的物价预期。

日本央行审议委员原田泰称，如果海外风险损及就业成长，且威胁到物价上涨的趋势，应该毫不犹豫地进一步放宽政策。原田泰表示，预计消费者通胀将在2016年3月本财年结束前加速升向2%的央行目标，因就业市场紧俏令薪资和家庭收入逐渐上升 。他还说，暂时不必宽松政策 。

韩国央行连续第五个月维持利率不变，符合广泛预期，因预计美联储将在12月升息，全球不确定性增大。央行一位负责媒体沟通的官员宣布，央行货币政策委员会决定维持指标利率在1.50%不变。 韩国央行总裁李柱烈称，11月维持利率不变的决定获得一致通过。

**澳洲和新西兰**