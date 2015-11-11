版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 14:47 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元走低，交投清淡

0639GMT

* 欧元/美元涨0.21%，美元/日圆跌0.14%，澳元/美元涨0.41%，新西兰元/美元涨0.64%

* 日经指数涨0.1%，沪综指涨0.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.08%，美国原油跌1.04%，布兰特原油跌0.59%

* 中国经济活动面临下行压力

* 芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称，期待着美国经济强劲到足以承受美联储升息的时候。

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 张涛；审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐