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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 15:04 BJT

全球金市：金价因美元回落小升，但美升息预期下仍徘徊在近三个月低位

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价格 变动 涨跌%

现货金 1091.55 2.04 0.19

现货银 14.5 0.09 0.62

现货铂金 898 -0.5 -0.06

现货钯金 595.5 0.53 0.09

COMEX期金 1091.3 2.8 0.26

COMEX期银 14.45 0.094 0.65

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/高琦 审校 王洋/张涛/张若琪)

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