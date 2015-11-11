版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 15:15 BJT

日本债市：公债价格小幅收低，等待30年券标售

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.005%

五年期公债 0.040% +1.0 0.030%

10年期公债 0.320% +1.0 0.310%

20年期公债 1.085% +1.0 1.075%

30年期公债 1.390% +1.0 1.380%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.37 -0.05 148.42

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/于春红; 审校 白云/张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐