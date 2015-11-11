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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 15:22 BJT

新兴汇市：美元回落激励亚币上扬，但中国经济疑虑令涨势受限

印尼卢比上涨。印尼政府周二标售了9万亿(兆)卢比(6.627亿美元)债券，高于原计划的6万亿卢比。

企业需求推动韩元上涨。周二公布的数据显示，韩国企业囤积现金用于贸易结算。

“随着年底临近，出口商(对韩元)的支撑可能会加大，”韩国一家银行的交易员说。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 123.02 123.15 +0.11 -2.73 119.66

坡元 1.4210 1.4220 +0.07 -6.69 1.3260

台币 32.694 32.850 +0.48 -2.99 31.718

韩元 1155.06 1156.90 +0.16 -4.83 1099.30

泰铢 35.84 35.91 +0.20 -8.20 32.90

菲律宾披索 47.06 47.26 +0.42 -4.97 44.72

印尼卢比 13585.00 13607.00 +0.16 -8.87 12380.00

印度卢比 66.31 66.31 +0.00 -4.95 63.03

马币 4.3650 4.3675 +0.06 -19.90 3.4965

人民币 6.3617 6.3618 +0.00 -2.48 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/高琦/汪红英；审校 陈宗琦/白云/张涛)

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