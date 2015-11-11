《汇市简讯》欧元/美元在周五美欧数据公布前料将横盘整理

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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0715GMT
* 欧元/美元当前的空仓规模符合欧美利率前景分化的情况
* 欧元/美元将因利率前景而出现多大幅度的调整，这仍是一个未知数
* 周五将公布的美国零售销售和欧元区GDP数据将决定欧元/美元走势
* 在此之前欧元/美元可能继续在1.0650-1.8000这一区间内波动
* 美国两年期公债收益率(殖利率)与同期德国公债收益率之差为123个基点，较非农就业数据公布后创出的高点仅低2个点
* 相比之下，欧元/美元已较就业数据公布后的1.0674上涨近1%，或许是抛售的好时机了
(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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