《汇市简讯》欧元/美元在周五美欧数据公布前料将横盘整理

0715GMT

* 欧元/美元当前的空仓规模符合欧美利率前景分化的情况

* 欧元/美元将因利率前景而出现多大幅度的调整，这仍是一个未知数

* 周五将公布的美国零售销售和欧元区GDP数据将决定欧元/美元走势

* 在此之前欧元/美元可能继续在1.0650-1.8000这一区间内波动

* 美国两年期公债收益率(殖利率)与同期德国公债收益率之差为123个基点，较非农就业数据公布后创出的高点仅低2个点

* 相比之下，欧元/美元已较就业数据公布后的1.0674上涨近1%，或许是抛售的好时机了

(完)

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