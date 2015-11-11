金属期市：伦铜逼近六年低位，中国数据备受市场关注

中国国家统计局周二公布，10月规模以上工业增加值同比增长5.6%，创七个月新低，路透调查预估中值为5.8%；当月社会消费品零售总额同比增11.0%，创年内最高，路透调查预估中值为10.9%。统计局并公布，1-10月固定资产投资同比增长10.2%，和路透调查中值相符，刷新2000年12月以来最低水准，当时为9.7%；10月出口交货值同比下降3.1%，印证外贸孱弱势头。

0703GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.5%至每吨4,902美元，这是在8月底触及六年低点4,855美元以来的最低位。

LME三个月期铝 下跌1.2%、期锌 下跌1.8%并触及六年新低，期铅 下跌1.4%。

上海期铜 也距离2009年7月以来的最低位不远，其一度跌至每吨37,050元人民币，接近8月时触及的37,030元。沪铝 徘徊在10,000元人民币附近，这是10年来最低水准。

上海保税区铜升水CU-BMPBW-SHMET下跌2.50美元至87.50美元，创下8月中旬以来最低，暗示低价格对于刺激需求无能为力。

“中国金属市场已经面临硬着陆，”一位在香港的交易员说，并称近期人民币在岸/离岸汇价趋平终结了套利交易，从而剔除了一大块的金属需求。

“基本消费没有消失，但需求肯定要比去年弱多了。”(完)

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