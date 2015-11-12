香港个股：新地指第四季本地楼价倘调整仍属健康正常，明年料保持平稳

路透香港11月12日 - 香港主要地产商--新鸿基地产 周四称，今年首三季本地住宅楼市表现理想，即使接近第四季受外来因素影响而出现轻微调整也属健康正常，预计全年楼价仍有温和升幅，明年料可保持平稳。

新地副董事总经理雷霆在股东大会后对记者表示，不希望楼价大上大落，但认为＂有上有落＂是正常。

＂香港一向受不少因素影响，但本地经济不算差，市民收入上升；就算加息相信幅度小且步伐不会太快，按揭利率相信仍会有一段较长时间维持颇低水平，加上内地经济不会差，所以相信楼价仍会表现平稳。＂他称。

政府稍早发布的楼价指数显示，今年首九个月整体楼价升9.9%，9月份私人住宅楼价继续创新高，但当月升幅为半年以来最慢，市场对楼价见顶回落的预期正在上升。第一太平戴维斯周三预期，香港的豪宅楼价未来一年可能下跌10%，而一般住宅楼价跌幅更可能达15%，并以小户型位价格跌幅尤为明显。

新地另一名副董事总经理黄植荣表示，公司对香港的前途及楼市均有信心，对政府出售的每一幅地都会认真研究，由去年7月至今公司已投得九幅土地。对于近期政府招标出售的青衣商住用地，因发展商出价未达政府最低要求而流标，黄植荣认为这与该土地的位置及涉及工程费用较高，因而令发展商出价较为审慎所致。

此外，效力新地逾六年的执行董事兼首席财务总监陈国威早前已提出辞任，并将于明年1月1日生效。而他亦于今天举行的股东周年大上轮值告退董事职务。

被问到陈国威的接班人人选，新地主席郭炳联表示，陈国威原有职务日后会由四人分担，公司的高层职位会尽量由内部提升。