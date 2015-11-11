欧洲政经：希腊政府与国际债权人接近于达成不良贷款管理协议--发言人

路透雅典11月11日 - 希腊政府的一位女发言人周三表示，该国和国际债权人已经接近于达成管理不良贷款(NPL)的协议，这个棘手的问题导致了援助金的发放被推迟。

“所有议题将在周一最终敲定...届时将就援助金发放和划拨资金给银行业做出决定。”发言人Olga Gerovasili对国家电台ERT表示。

面向希腊的20亿欧元现金援助以及用于充实希腊四大系统性重要银行的100亿欧元资金，在本周被推迟发放，因各方对于房屋所有者在不良贷款方面能获得的保护水平意见不一。（完）