欧洲政经：希腊政府与国际债权人接近于达成不良贷款管理协议--发言人

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透雅典11月11日 - 希腊政府的一位女发言人周三表示，该国和国际债权人已经接近于达成管理不良贷款(NPL)的协议，这个棘手的问题导致了援助金的发放被推迟。
“所有议题将在周一最终敲定...届时将就援助金发放和划拨资金给银行业做出决定。”发言人Olga Gerovasili对国家电台ERT表示。
面向希腊的20亿欧元现金援助以及用于充实希腊四大系统性重要银行的100亿欧元资金，在本周被推迟发放，因各方对于房屋所有者在不良贷款方面能获得的保护水平意见不一。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。