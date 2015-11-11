中国经济：明年可能仍处探底过程，2018年有望复苏“保七”--专家

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京11月11日 - 中国中央党校经济学教研部主任韩保江周三表示，中国经济仍在下行通道，触底可能要到2017年前后，明年还在上下探底过程，到2018年才有望复苏，增速升至7%以上，“有‘保七’的可能性”。
他在中国记协新闻茶座上称，中国面临投资不能持续、消费有待扩大供给和收入增长，以及过度依赖国际市场等问题；但鉴于中国处于工业化中后期，综合国力、物质基础雄厚，还有13亿人口的大市场，“十三五”（2016-2020年）期间有条件实现6.5%的年均增长。
谈及“三驾马车”之一的消费，韩保江表示，中国国内市场有巨大潜力，但“现在的问题是（消费者）都跑到外国去，把马桶盖都买完了。”
他并指出，中国人海外消费能力强，中国消费者海外消费额达人均1,000美元，在全球属于高水平；如果将来国内产品质量提高，将海外消费转化为国内消费，会产生很大的动力。
国家统计局周三稍早公布数据显示，唯有社会消费品零售总额一枝独秀，同比增速11%创出年内新高。分析师认为，10月消费改善较为明显，投资可能有见底迹象，工业仍较低迷，综合看经济数据仍在下行通道中，新的政策宽松势在必行。
韩保江提及，下一步中国外贸体制改革，特别是自贸区的建设，将是十三五期间要加快推进的部分。中国加快自贸区谈判，加快推进与周边地区双向多边的贸易政策谈判，关乎到中国经济能否实现与国际社会同步。
他指出，中国产业面临“三明治效应”，上面是欧美发达国家，下面是新兴国家低成本优势，夹缝中提高能力，恐怕政策创新是最本质的，尤其是能否实现最低关税成本，“通过自贸区体制，大量降低关税，优化税收环境，这是提振中国内需和对外贸易的必由之路。”
国家主席习近平此前表示，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标；综合起来看，中国经济今后要保持7%左右的增长速度是可能的，但面临的不确定性因素也比较多。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”