更新版1-欧股业绩：德国意昂集团公布净亏创纪录，但仍将坚持业务剥离计划

芝加哥期市：CBOT大豆期货因获利了结收低，本周周线升2%
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
意昂集团目前股价仅略高于9欧元；自宣布剥离业务以来，股价已跌掉三分之一以上，表现落后STOXX欧洲600公用事业类股指数 同期下跌4.5%的跌幅。
意昂集团的企业价值较EBITDA之比在4.9倍，较行业平均水准低逾20%。EBITDA为未计利息、税项、折旧及摊销之利润。
“问题在于，在股价低于10欧元之际剥离业务，是否合理。”一名熟知计划的人士对路透表示。“巨大净亏显示形势不容乐观。”
意昂集团继续遭受创纪录低位的批发电价和大宗商品价格的打击，今年前九个月录得有史以来最大净亏，因受到对旗下德国发电厂及油气业务的83亿欧元(89.2亿美元)减值费用拖累。
该公司周三称，今年前九个月净亏损61亿欧元，上年同期净亏1,400万欧元。
“我们的运营环境依然非常艰难。”财务长Michael Sen在声明稿中表示。
意昂集团并称其九个月基本净利为9.62亿欧元，略低于分析师平均预估的9.9亿欧元。(完) (编译 王洋/张若琪 审校 李婷仪)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
期货市场总成交量减少1,574口，至20,774口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,292口，至259,328口。(完)