更新版1-欧股业绩：德国意昂集团公布净亏创纪录，但仍将坚持业务剥离计划

意昂集团目前股价仅略高于9欧元；自宣布剥离业务以来，股价已跌掉三分之一以上，表现落后STOXX欧洲600公用事业类股指数 同期下跌4.5%的跌幅。

意昂集团的企业价值较EBITDA之比在4.9倍，较行业平均水准低逾20%。EBITDA为未计利息、税项、折旧及摊销之利润。

“问题在于，在股价低于10欧元之际剥离业务，是否合理。”一名熟知计划的人士对路透表示。“巨大净亏显示形势不容乐观。”

意昂集团继续遭受创纪录低位的批发电价和大宗商品价格的打击，今年前九个月录得有史以来最大净亏，因受到对旗下德国发电厂及油气业务的83亿欧元(89.2亿美元)减值费用拖累。

该公司周三称，今年前九个月净亏损61亿欧元，上年同期净亏1,400万欧元。

“我们的运营环境依然非常艰难。”财务长Michael Sen在声明稿中表示。