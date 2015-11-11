《汇市简讯》若英国薪资数据强劲，则1.52处的英镑/美元卖单或将受抑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0757GMT
* 1.5186美元为英镑/美元的亚洲盘高点，之前触发了1.5150上方的止损单
* 1.5146为周二高点，之前中长期投资大户买回英镑
* 据称1.52处有卖单(1.5201为10月13日低点)。1.5207为1.5498-1.5027跌势的38.2%回档位
* 0930GMT将公布英国薪资和就业数据。预计10月薪资所得增长3.2%，前月为增长3.0%
* 英国央行总裁卡尼周三表示，如果英国民众公投决定脱离欧盟，英国央行将采取必要措施来适应新局面 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 高琦)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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