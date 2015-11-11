台湾汇市：台币微收贬游走上日区间，台股大跌但外资汇出不多交易冷

* 台股大跌外资卖超，但在汇市方向不明 * 美国今休市，汇市成交淡 * 台币明日实质交易区间暂看32.600-32.750 路透台北11月11日 - 台币兑美元 周三较上日微幅收贬，但区间大致未变。汇 银人士指出，虽然台股大跌，但外资汇出不多，亚币大致守稳上日区间，且美国今晚休市， 台币成交清淡没有方向。 汇银人士指出，外资虽在台股现货市场大卖逾百亿台币，但是今日并未见同步在汇市以 相当的力道汇出，动作显得相对安静。今日美国因退伍军人节，除股市外，债市及银行均休 市。 今日汇市成交量相当小，台北外汇经纪公司的全日成交仅4.75亿美元，是去年9月1日以 来的新低，当日仅有4.62亿美元成交。 〞今天美国要休假，外资没什么动。〞一位大型商银交易人士说。 他们表示，盘中外资稍有汇出，但量已比前两日少了很多；至于出口商也有抛汇，而量 也比之前少，因也还没到月底，没有非抛不可的压力。他们表示，央行则在清淡的交易行情 中，安静观望。 今日台币实质交易区间在32.660-32.705；上日交易区间在32.650-32.705。他们预估， 明日台币兑美元区间先看32.600-32.750。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价缩小。 指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.710/32.730，上日收在32.770。 韩元兑美元 今日收报1,154.9，上日收在1,156.9。 台湾股市周三收跌1.43%，较小升的亚股疲软。分析师指出，市场担忧MSCI明晟即将公 布新的权重调整，可能不利台湾权重股。 证交所资料，外资及陆资在台股卖超 125.02亿台币，连四个交易日卖超共计418.45亿台币。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 报价 量 亿美 元 台北外汇经纪公 32.852 32.850 32.660-32.852 32.850 4.75 7.48 司 元太外汇经纪公 32.850 32.848 32.659-32.850 32.848 3.60 4.18 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.015/0.025 0.035/0.055 美元/台币六个月期 -0.010/0.010 0.015/0.045 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)