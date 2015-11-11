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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 16:44 BJT

台湾汇市：台币微收贬游走上日区间，台股大跌但外资汇出不多交易冷

* 台股大跌外资卖超，但在汇市方向不明
    * 美国今休市，汇市成交淡
    * 台币明日实质交易区间暂看32.600-32.750

    路透台北11月11日 - 台币兑美元 周三较上日微幅收贬，但区间大致未变。汇
银人士指出，虽然台股大跌，但外资汇出不多，亚币大致守稳上日区间，且美国今晚休市，
台币成交清淡没有方向。
    
    汇银人士指出，外资虽在台股现货市场大卖逾百亿台币，但是今日并未见同步在汇市以
相当的力道汇出，动作显得相对安静。今日美国因退伍军人节，除股市外，债市及银行均休
市。 
    
    今日汇市成交量相当小，台北外汇经纪公司的全日成交仅4.75亿美元，是去年9月1日以
来的新低，当日仅有4.62亿美元成交。
    
    〞今天美国要休假，外资没什么动。〞一位大型商银交易人士说。
     
    他们表示，盘中外资稍有汇出，但量已比前两日少了很多；至于出口商也有抛汇，而量
也比之前少，因也还没到月底，没有非抛不可的压力。他们表示，央行则在清淡的交易行情
中，安静观望。
      
    今日台币实质交易区间在32.660-32.705；上日交易区间在32.650-32.705。他们预估，
明日台币兑美元区间先看32.600-32.750。            
        
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价缩小。
指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.710/32.730，上日收在32.770。      

    韩元兑美元 今日收报1,154.9，上日收在1,156.9。   
    
    台湾股市周三收跌1.43%，较小升的亚股疲软。分析师指出，市场担忧MSCI明晟即将公
布新的权重调整，可能不利台湾权重股。 证交所资料，外资及陆资在台股卖超
125.02亿台币，连四个交易日卖超共计418.45亿台币。
    
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 16:00            台币/美元    上日收盘  波动区间        开盘价    成交   上日 
                       报价                                          量  
                                                                   亿美  
                                                                     元  
 台北外汇经纪公      32.852      32.850   32.660-32.852  32.850    4.75    7.48
 司                                                                      
 元太外汇经纪公      32.850      32.848   32.659-32.850  32.848    3.60    4.18
 司                                                                      
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期              0.015/0.025          0.035/0.055
 美元/台币六个月期             -0.010/0.010          0.015/0.045
 (完)
        
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价     

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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