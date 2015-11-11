更新版 1-中国汇市：人民币扩大跌幅收创一个半月新低，受经济数据不佳拖累

* 人民币跌幅扩大，收创一个半月新低

* 中间价连七日下跌至三周新低

* 工业和投资数据不佳拖累汇价 (新增更多评论及更新收盘报价)

路透北京11月11日 - 人民币兑美元即期 周三午盘扩大跌幅，并收创一个半月新低；中间价亦连七日下跌至三周新低。交易员表示，午间公布的工业和投资等疲弱数据，加剧中国经济忧虑，进一步拖累人民币汇价，即期和远掉市场联动，客盘力量主导在岸市场。

他们并指出，伴随美元指数走强，境内购汇力量一直存在，但对监管层干预心存忌惮。而三季度中国储备资产减少的数据统计滞后，再加上市场已经对8-9月资本流出做出反应，市场对此反应冷淡。短期汇价仍看央行态度、美指走势以及SDR评估结果

“从技术层面看，大家认为6.36是个坎，6.36以上有卖(美元)的兴趣，...本以为6.36处会有干预，实际上并未看到。”一股份行交易员指出。

最新数据显示，中国四季度经济开局不佳，除了消费稳中有升令人略感宽慰外，10月工业同比增速5.6%创七个月低点，投资增速10.2%创近15年新低。再加上通缩魅影隐现，外贸已然从三驾马车中“退役”，一切数据显示出经济下行压力不减，政策宽松乃大势所趋。

中国国家外汇管理局周三公布，按美元计价，2015年三季度经常项目顺差634亿美元，非储备性质的金融账户逆差2,239亿美元，储备资产减少1,605亿美元。

全球汇市方面，欧元周三承压，受葡萄牙政局不确定性进一步拖累，此前已因欧洲央行可能进一步放松货币政策而受打击。

新兴亚洲货币周三多数上扬，因美元走势暂作歇缓，但中国经济疑虑令亚币涨势受限，交易员担心中国经济尚未出现好转的明确讯号。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3645。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3665 6.3618 -0.07% 中间价 6.3614 6.3602 -0.02% 成交额 130.01亿美元 144.15亿美元 日内波动幅度(pips) 124 日高6.3553 日低6.3677 今年以来升贬幅度 -2.55% 2005年汇改以来升贬幅度 30.00% 1年期美元/人民币掉期 +1,170

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.3936 6.3929 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.5475 6.5445 R=>