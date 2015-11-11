全球贵金属：11月10日SPDR黄金持仓减少0.4%，iShares白银持仓不变

芝加哥期市：CBOT大豆期货因获利了结收低，本周周线升2%
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透11月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一减少0.40%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓保持不变。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 21,329,996.1 11月10日 21,416,147.3 11月9日 -86,151.2 -0.40%
iShares 313,681,057.2 11月10日 313,681,057.2 11月9日 0.0 0.00% (完) (编译 白云; 审校 张若琪)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
期货市场总成交量减少1,574口，至20,774口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,292口，至259,328口。(完)