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市场报道 | 2015年 11月 11日 星期三 16:46 BJT

全球贵金属：11月10日SPDR黄金持仓减少0.4%，iShares白银持仓不变

路透11月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一减少0.40%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓保持不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 21,329,996.1 11月10日 21,416,147.3 11月9日 -86,151.2 -0.40%

iShares 313,681,057.2 11月10日 313,681,057.2 11月9日 0.0 0.00% (完) (编译 白云; 审校 张若琪)

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