亚洲橡胶：TOCOM期胶触及两周高点后收涨，投资人解除空仓

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国国家统计局周三公布，10月规模以上工业增加值同比增长5.6%，创七个月新低。1-10月固定资产投资同比增长10.2%，刷新2000年12月（当时为9.7%）以来最低水准。唯有社会消费品零售总额一枝独秀，同比增速11%创出年内新高。
中国汽车工业协会周三公布，中国10月汽车销量同比增长11.8%，达到220万辆。中国政府降低小排量汽车税负，似乎正在推动中国汽车市场反弹。
“在中国汽车销售强劲的支撑下，TOCOM期胶周四可能再涨，”前述交易员说。
“短期内指标胶价料测试约163-165日圆，但之后可能就后继无力，因为市场基本面并未改善。”
上海期交所1月期胶合约 上涨120元人民币，收报每吨10,675元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月12月合约 最新报每公斤119.2美分，上涨2.1美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/张若琪 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”