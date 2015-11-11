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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 17:16 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及两周高点后收涨，投资人解除空仓

中国国家统计局周三公布，10月规模以上工业增加值同比增长5.6%，创七个月新低。1-10月固定资产投资同比增长10.2%，刷新2000年12月（当时为9.7%）以来最低水准。唯有社会消费品零售总额一枝独秀，同比增速11%创出年内新高。

中国汽车工业协会周三公布，中国10月汽车销量同比增长11.8%，达到220万辆。中国政府降低小排量汽车税负，似乎正在推动中国汽车市场反弹。

“在中国汽车销售强劲的支撑下，TOCOM期胶周四可能再涨，”前述交易员说。

“短期内指标胶价料测试约163-165日圆，但之后可能就后继无力，因为市场基本面并未改善。”

上海期交所1月期胶合约 上涨120元人民币，收报每吨10,675元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月12月合约 最新报每公斤119.2美分，上涨2.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/张若琪 审校 于春红)

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