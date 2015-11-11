路透基点：海航集团寻求10.5亿瑞郎有追索权贷款，用于收购Swissport

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港11月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国海航集团已经委托中国工商银行安排一笔10.5亿瑞郎等值（10.4亿美元）的有追索权贷款。海航集团同时寻求一笔11.45亿瑞郎等值的无追索权贷款。所筹资金将用于收购瑞士国际空港服务有限公司(Swissport International Ltd)。
一位消息人士称，有追索权贷款的期限将不超过七年。银行可以多个币种承贷。
消息人士称，超过10家中资银行正在考虑本案。
借款人与瑞士国际空港的收购方是同一法人实体。
海航同时还寻求11.45亿瑞郎等值的六年期低门槛TLB贷款，分为美元和欧元两档，利率为Euribor或Libor加码500-525个基点，保底利率1%，折让为98.5-99.0。贷款附有六个月的非强制赎回保护。贷款评级预计为B1/B，公司评级为B3/B。
摩根大通牵头负责TLB贷款的美元部分，巴克莱牵头负责欧元部分。巴克莱还担任行政代理行。
欧洲私募股权投资公司PAI Partners在7月表示，同意以27亿瑞郎将瑞士国际空港售予海航。该交易预计将在年底前完成，标志着PAI退出这家在不到五年前买入的公司，当时花费9亿瑞郎。
根据PAI的声明，瑞士国际空港在48个国家运营，一年的合并营业收入为30亿瑞郎，处理410万吨货物。
海航集团是一家综合企业，是海南航空的母公司。集团涉足航空、工业、金融、旅游和物流等领域。（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”