路透基点：海航集团寻求10.5亿瑞郎有追索权贷款，用于收购Swissport

路透香港11月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国海航集团已经委托中国工商银行安排一笔10.5亿瑞郎等值（10.4亿美元）的有追索权贷款。海航集团同时寻求一笔11.45亿瑞郎等值的无追索权贷款。所筹资金将用于收购瑞士国际空港服务有限公司(Swissport International Ltd)。

一位消息人士称，有追索权贷款的期限将不超过七年。银行可以多个币种承贷。

消息人士称，超过10家中资银行正在考虑本案。

借款人与瑞士国际空港的收购方是同一法人实体。

海航同时还寻求11.45亿瑞郎等值的六年期低门槛TLB贷款，分为美元和欧元两档，利率为Euribor或Libor加码500-525个基点，保底利率1%，折让为98.5-99.0。贷款附有六个月的非强制赎回保护。贷款评级预计为B1/B，公司评级为B3/B。

摩根大通牵头负责TLB贷款的美元部分，巴克莱牵头负责欧元部分。巴克莱还担任行政代理行。

欧洲私募股权投资公司PAI Partners在7月表示，同意以27亿瑞郎将瑞士国际空港售予海航。该交易预计将在年底前完成，标志着PAI退出这家在不到五年前买入的公司，当时花费9亿瑞郎。

根据PAI的声明，瑞士国际空港在48个国家运营，一年的合并营业收入为30亿瑞郎，处理410万吨货物。

海航集团是一家综合企业，是海南航空的母公司。集团涉足航空、工业、金融、旅游和物流等领域。（完）