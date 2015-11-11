更新版 1-台湾货币市场：短率靠向低位，银行资金去化不易

* 央行冲销有限，短率靠向低位 * 短票发行量低，利率微幅下测 * 股票基金流入RP市场，利率走低 (更新拆款以及央行发行存单细节) 记者 董永年 路透台北11月11日 - 台湾银行间短率周三持稳低位。资金调度人员指出，受景气不佳 ，央行刻意降低冲销力道以维持宽松影响，拆款利率维持低位，但利率较高的短票与附买回 (RP)利率则续往区间低位靠拢。 他们表示，感觉银行间累积超额准备的速度较9、10月为快，显示各家银行资金去化的 效率不如预期，因此只能配合需求端微幅调降短率。 〞大家都想丢钱，但没有很好丢。〞一位大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人士则称，央行并没有照单全收等待冲销的隔夜资金，看起来有些银 行的资金特别多，尤其是民营银行。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.300% 0.301% --隔夜拆款利率区间 0.270-0.320% 0.270-0.330% --一周拆款利率区间 0.280-0.380% 0.290-0.380% **短票降至低位** 短票市场方面，大型票券资调人士表示，今日对银行的买票利率一律降至0.38%，不过 发票量仍不多，因此尚无法确认市场已全面接受此一利率水准。 一大型票券交易主管指出，短票利率因市场资金浮滥，仍有缓步测低的机会，不过下档 因有拆款利率的铁板，因此调降的空间也有限。待本月中旬发票量变大时，才是真正决定短 票利率的时点。 〞供需决定市场利率，我0.38%还欠一堆。〞大型票券交易主管说。 不过一民营银行资调人士称，今日买票利率还是坚持在0.39-0.40%，〞票券商老是拿法 人的利率跟银行谈。〞 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.38%，上日在0.39%；60天期 、90天期短票利率主要成交在0.39%和0.40%，大致持平上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 386%，前日则为0.391%；上日成交量109.1亿台币，前日48.01亿台币。 台湾央行周三公布，今日共发行5,052.5亿台币定存单，含300亿元的两年期定存单；与 今日存单到期金额4,826.5亿台币相较，存单发行余额增226亿。周四央行存单到期金额5,88 7.8亿台币，周五为555.5亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为286亿台币，累积超额准备2,418亿台币、加 计前期1%的超额准备达3,432亿台币。 **RP缺券可作** 附买回(RP)利率方面，交易员表示，近日股市不佳，股票型基金对RP需求升温，使得资 金更加浮滥，且因缺乏新券承做，使得成交利率靠向低档。 他们指出，台股受美国可能升息、外资汇出影响，近日走势偏空，股票型基金因而进入 RP市场短暂停泊，因这类资金对利率较不坚持，因此成交低于平均水准。 一票券商交易员并称，本周以来缺乏新券可做，因此今日到期续做时下调利率，看看客 户会不会走钱。但就连有例行资金需求的法人客户都没走，也愿意接受利率被调降。 〞没券已经两、三天了，就算降利率也没券。〞一位大型票券商交易员说。 今日证券商10天期公债的附买回利率交投主要成交在0.40%，少数见0.39%；10天期以上 公司债RP主要成交在0.50%，少数见0.49%。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率向低位靠拢；短天期公债附买回利率 区间落在0.33%，上日在0.33-0.35%；短天期公司债附买回利率区间在0.35-0.37%。债券附 买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 曾祥进)