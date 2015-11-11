路透伦敦11月11日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

美元/日圆：较短期内在78.6%回档位123.33日圆附近整固。我们注意到小时图和240分钟图第13个计数点，预计近期将走软，不过预计走软程度仍然轻微。下行走势料将在122.75/121.90附近终止。加速上升趋势初步支撑位在121.53，然后是三个月支撑线119.02。关键支撑位仍为2012-2015年上升趋势线117.86，我们在汇价位于该点位上方持看涨立场。

欧元/美元：前景仍看跌。在汇价跌穿5月和7月低位1.0819/08后，欧元承压。该支撑位的沦陷开启进一步跌向4月低点1.0520和3月低点1.0457的旅程。日内艾略特波浪暗示，汇价近期可能经历一段整固，然后进一步下跌。事实上，60分钟图上的艾略特波浪暗示，未来欧元/美元有望上探1.0845/1.0905区域，之后才会开始下一波跌势。

英镑/美元：出现小幅反弹，对近期跌幅进行整固。上周大跌，差点触及心理支撑位1.5000，这是下行的关键突破点。在进一步下跌前，可能向1.5230/60小幅反弹。此处上方的阻力加剧，料无法突破，200日移动均线切入位1.5344或成为阻力位。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0741 1.0723 0.17 -11.21 1.2097

美元/日圆 123.08 123.12 -0.03 3.03 119.68

欧元/日圆 132.19 132.01 0.14 -8.97 144.77

美元/瑞郎 1.0044 1.0060 -0.16 1.04 0.9941

英镑/美元 1.5139 1.5116 0.15 -2.79 1.5573

美元/加元 1.3261 1.3274 -0.10 14.14 1.1618

澳元/美元 0.7059 0.7029 0.43 -13.58 0.8168

新西兰元/美元 0.6554 0.6526 0.43 -15.94 0.7797

欧元/瑞郎 1.0789 1.0790 -0.01 -10.29 1.2026

欧元/英镑 0.7094 0.7092 0.03 -8.52 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3130 9.3175 -0.05 -1.02 9.4688

美元/挪威克朗 8.6001 8.6206 -0.24 15.10 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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