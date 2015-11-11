《汇市简讯》若澳洲就业数据疲软，澳元/美元可能跌至0.70美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0928GMT
* 澳洲10月就业数据将在周四0030GMT公布
* 路透访问的分析师预计为增加1.5万人
* 若数据表现疲软，则澳元/美元可能跌向0.70美元
* 若澳洲就业数据表现疲软，则鸽派人士将呼吁澳洲央行降息。澳洲央行下次政策会议在12月1日召开
* 0.7016为周一/周二低点 (0.7070为中期高点)。0.7023为11月6日低点
* 0.7079为亚洲高点。据称0.71处有卖单 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”