《汇市简讯》若澳洲就业数据疲软，澳元/美元可能跌至0.70美元

0928GMT

* 澳洲10月就业数据将在周四0030GMT公布

* 路透访问的分析师预计为增加1.5万人

* 若数据表现疲软，则澳元/美元可能跌向0.70美元

* 若澳洲就业数据表现疲软，则鸽派人士将呼吁澳洲央行降息。澳洲央行下次政策会议在12月1日召开

* 0.7016为周一/周二低点 (0.7070为中期高点)。0.7023为11月6日低点

* 0.7079为亚洲高点。据称0.71处有卖单 (完)

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