台湾财政：财政部向交易商询问若公债标售保留非竞标额度等议题

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月11日 - 台湾财政部近日针对明年的公债和国库券发行，征询各交易商的意见。其中问券议题包括若停止发行可分割公债、及标售时保有非竞标额度等；交易员认为，这很可能是明年财政部对公债及国库券标售的方向微调。
根据路透取得的文件，财政部的问券议题包括：是否可停止发行可分割公债？每期公债发行量是否可以弹性公布发行区间方式办理，例如：公告发行300亿至350亿台币，公告与实际发行额差距订为50亿台币，以利中央公债交易商掌握公债发行量上下限，和决定投标利率等。
国库券的发行方面，财政部也问了交易商，若是发行量以弹性公布发行区间方式办理，是否有利投标者掌握国库券发行量上下限及决定投标利率等。
市场认为，财政部的问券议题代表可能在标售时的作法调整方向，但最终如何调整还得视交易商的券返还情况而定。
台湾10年期公债104/12R 发行前交易殖利率周三出量微收升0.5基点，报0.7650%。交易员表示，随着早盘殖利率下跌，引发短多及得标者获利了结卖单出笼，带动殖利率止跌反小升，短线观察重点仍在台股是否续跌及央行后续动作。 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”