欧元债市：葡萄牙公债收益率上扬，因左翼党派或将上台执政

葡萄牙料将组建一个由极左政党共产党和左翼联盟(Left Bloc)支持的政府，这个前景引发投资者担心，该国尚未企稳的经济复苏态势有可能被扼杀。

荷兰安智银行投资级债券策略主管Padhraic Garvey称，目前看来，葡萄牙显然存在一定的市场价格风险。

Garvey称，葡萄牙公债将从欧洲央行的资产购买计划中获得一些支撑。

一些分析师称，葡萄牙的政局动荡加大了评级机构DBRS周五下调该国评级的风险。DBRS料将剔除葡萄牙最后仅有的投资级评级，导致其债券无法再满足欧洲央行购债计划的标准。

德国两年期公债收益率 下降约1个基点至负0.352%，进一步逼近两周前所及纪录低位负0.355%，因有关欧洲央行可能最早下个月采取进一步行动的传闻继续给短期债券带来支撑。(完)

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