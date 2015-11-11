中国新债：陕西定向发行181.6亿元一般和专项债，利率较下限上浮20%

路透北京11月11日 - 中国陕西省财政厅周三公告，今日采用定向承销方式发行了总额181.6291亿元人民币的地方政府债，其中一般债71.1958亿元，专项债110.4333亿元。两类债券三年、五年、七年和10年四个期限中标利率较下限均上浮20%。

一般债券中，四个期限利率依次为3.36%、3.60%、3.80%和3.79%；发行规模上，除10年期为7.1209亿元外，其余各期限均为21.3583亿元。该批专项债期限、利率与一般债相同，除10年期发行量为11.0445亿元外，其他各期限均为33.1296亿元。

从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 侯向明；审校 张喜良)