路透基点：第一商银启动国兴畜产的15亿台币等值贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港11月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，第一商业银行启动了国兴畜产股份有限公司的15亿台币等值五年期贷款，并担任本案的牵头行、簿记行和额度代理行。
贷款包括三部分。A部分是3亿台币定期贷款，用于再融资；B部分是4,000万美元循环贷款，用于进口信用证；C部分是12亿台币等值循环贷款，用作运营资本，可以美元或台币支取。B和C部分附带20%的超额配售权，合计的贷款总额不能超过12亿台币等值。
A和C部分的台币贷款利率分别为一年期邮政储蓄利率加码46和48个基点。税前保底利率为1.75%。
C部分的美元贷款利率以三个月Libor为基准，根据提取金额浮动。
如果提取金额少于2,000万美元，利率加码90个基点；
如果提取金额介于2,000万-3,000万美元，利率加码100个基点；
如果提取金额超过3,000万美元，利率加码115个基点。
若台北外汇市场美元隔拆利率(TAIFX3)与Libor的利差超过40个基点，则借款人将支付超出部分的利息。
银行受邀以两个层次参贷。承诺3亿台币等值或以上的贷款，获得牵头行头衔，前端费15个基点。承诺1.5亿-2.99亿台币等值的贷款，获得经理行头衔，费率是8个基点。
银行回复截止到11月27日。
国兴畜产股份有限公司上一次入市融资是在2011年8月，当时获得10亿台币等值贷款。（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”