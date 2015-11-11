路透基点：第一商银启动国兴畜产的15亿台币等值贷款--TRLPC

路透香港11月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，第一商业银行启动了国兴畜产股份有限公司的15亿台币等值五年期贷款，并担任本案的牵头行、簿记行和额度代理行。

贷款包括三部分。A部分是3亿台币定期贷款，用于再融资；B部分是4,000万美元循环贷款，用于进口信用证；C部分是12亿台币等值循环贷款，用作运营资本，可以美元或台币支取。B和C部分附带20%的超额配售权，合计的贷款总额不能超过12亿台币等值。

A和C部分的台币贷款利率分别为一年期邮政储蓄利率加码46和48个基点。税前保底利率为1.75%。

C部分的美元贷款利率以三个月Libor为基准，根据提取金额浮动。

如果提取金额少于2,000万美元，利率加码90个基点；

如果提取金额介于2,000万-3,000万美元，利率加码100个基点；

如果提取金额超过3,000万美元，利率加码115个基点。

若台北外汇市场美元隔拆利率(TAIFX3)与Libor的利差超过40个基点，则借款人将支付超出部分的利息。

银行受邀以两个层次参贷。承诺3亿台币等值或以上的贷款，获得牵头行头衔，前端费15个基点。承诺1.5亿-2.99亿台币等值的贷款，获得经理行头衔，费率是8个基点。

银行回复截止到11月27日。

国兴畜产股份有限公司上一次入市融资是在2011年8月，当时获得10亿台币等值贷款。（完）