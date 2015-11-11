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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 18:44 BJT

台湾个股：第一金旗下子银行称锁定菲律宾和印尼评估并购可行性--董事长

路透台北11月11日 - 台湾第六大银行--第一银行董事长蔡庆年周三指出，该行正在积极寻找海外并购标的，并已锁定菲律宾及印尼两地多家中小型银行评估并购的可行性。

第一银行为第一金控 旗下子银行，该公司于于9月中旬完成现资增资，募得235台币资金，部分资金用途将用于海外并购。

〞我们不放弃任何机会，目前在菲律宾印尼都有标地，但必须很谨慎、很谨慎。〞蔡庆年今天对路透说。

他表示，并购主要是看标的，价格不是主要的因素，而是标的对不对的问题。

第一金控规模达16亿股的现金增资案于9月17日募集成功，顺利募资235.2亿台币，未来将积极布局亚洲及强化海外并购，以升级为亚洲区域型金融机构为目标。

第一金称，今年前10月累计税前和税后盈余达158.74亿台币及132.67 亿台币，每股税后盈余为1.32台币。

根据台湾金管会统计资料，至今年6月底止，第一银行资产总额达2.31兆台币，名列台湾第六大银行。(完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)

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