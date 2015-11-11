欧洲汇市：英镑下跌，此前疲弱的英国薪资数据缓解了英央行升息压力

荷兰合作银行外汇策略师Jane Foley表示，相对于美国，英国经济与欧元区的关联更为紧密，因此对英国央行而言，欧洲央行要比美联储来得更为重要。

欧洲央行料将在12月进一步扩张已经庞大的刺激计划，这应该会施压欧元/英镑，从而抑制英国通胀率的上升，并令英国央行总裁卡尼在更长时间内不会加息。

英镑兑欧元 周三持稳于0.7090英镑。但这距离7月触及的八年高位0.6935仍然不远。英镑贸易加权指数 接近七年半高位。

英国国家统计局周三公布，英国截至9月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业人口减少10.3万至174.9万人，失业率为5.3%(预估为5.4%)，为截至2008年4月的三个月以来最低。

英镑兑美元 虽然跌至1.5141，但日内仍上涨0.1%，不过要低于数据公布前的1.5170。

法国兴业银行策略师Kit Juckes称，未来几个月英镑兑美元可能易受打压。(完)

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