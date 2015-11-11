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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 19:12 BJT

东南亚股市：多数收低，受外资抛盘打压

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 339.18 -1.41 -0.41 -17.43 410.77

新加坡 2981.59 -16.13 -0.54 -11.40 3365.15

马来西亚 1665.32 -20.79 -1.23 -5.45 1761.25

泰国 1390.15 -8.23 -0.59 -7.18 1497.67

印尼 4451.59 0.54 +0.01 -14.83 5226.95

菲律宾 6983.72 -16.39 -0.23 -3.41 7230.57

越南 603.53 -1.74 -0.29 +10.61 545.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 于春红; 审校 王洋)

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