国际油市：印尼和越南现货需求支撑亚洲柴油市场

路透新加坡11月11日 - 越南和印尼的现货柴油需求周三帮助支持了柴油价格，不过交易员表示，由于供给持续高企，加之今冬预计天气较暖，使得价格受到抑制。

印尼的Pertamina寻求少量12月初的含硫300ppm柴油。尚不清楚其此次为何寻求含硫较低级别的柴油。Pertamina通常进口含硫3,500ppm的柴油。

越南Petrolimex也求购一艘12月初柴油船货，也支撑市场人气。

日本石油连盟的数据显示，11月7日止当周该国炼厂平均产能利用率升至80.7%，高于前一周的77%。

数据还显示航煤和煤油的国内销量也较前一周改善，不过航煤的出口也上升。

一位行业消息人士称，日本预计将在11月进口几艘航煤船货，以满足国内取暖用油需求的上升。

不过日本气象局在月度展望中称，厄尔尼诺(圣婴)气候在持续，很有可能持续到春季，使得天气较暖。这可能令进口受到抑制。

新加坡现货市场上，航煤和柴油各有一笔成交。

兴隆以较新加坡11月25日-12月1日平均报价平价的水平，向中航油出售245,000桶船期11月26-30日的航煤。

兴隆以较新加坡报价每桶升水0.20美元的水平，向托克出售250,000桶含硫500ppm、船期12月2-6日的柴油。(完)

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