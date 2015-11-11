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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 19:52 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收低，因产量意外增加且马币走强

路透吉隆坡11月11日 - 马来西亚棕榈油期货周三收低，因棕榈油产量意外上升而且马币(林吉特)略微走强，棕榈油期货在上涨一天后又恢复跌势。

指标1月棕榈期货合约 跌2.2%，至每吨2,330马币(534.40美元)。

“市场走势偏空，人们从未预计产量会相当高，”吉隆坡一位交易员称，并称他预计11和12月出口需求将迟滞，“买盘将疲弱。”

马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布，10月棕榈油产量意外上涨，带动最终库存升至15年新高，此后棕榈油价格下跌。

市场亦因船货验证机构的出口数据下降和马币走强而下跌。

船货验证机构SGS公布的数据显示，马来西亚11月1-10日棕榈油出口较上月同期下滑3.3%至450,670吨。

马币兑美元涨0.2%，周三收报4.3600。

成交量为45,121口，高于每日平均的35,000口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)

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