马来西亚期市：棕榈油期货收低，因产量意外增加且马币走强

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透吉隆坡11月11日 - 马来西亚棕榈油期货周三收低，因棕榈油产量意外上升而且马币(林吉特)略微走强，棕榈油期货在上涨一天后又恢复跌势。
指标1月棕榈期货合约 跌2.2%，至每吨2,330马币(534.40美元)。
“市场走势偏空，人们从未预计产量会相当高，”吉隆坡一位交易员称，并称他预计11和12月出口需求将迟滞，“买盘将疲弱。”
马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布，10月棕榈油产量意外上涨，带动最终库存升至15年新高，此后棕榈油价格下跌。
市场亦因船货验证机构的出口数据下降和马币走强而下跌。
船货验证机构SGS公布的数据显示，马来西亚11月1-10日棕榈油出口较上月同期下滑3.3%至450,670吨。
马币兑美元涨0.2%，周三收报4.3600。
成交量为45,121口，高于每日平均的35,000口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”