马来西亚期市：棕榈油期货收低，因产量意外增加且马币走强

路透吉隆坡11月11日 - 马来西亚棕榈油期货周三收低，因棕榈油产量意外上升而且马币(林吉特)略微走强，棕榈油期货在上涨一天后又恢复跌势。

“市场走势偏空，人们从未预计产量会相当高，”吉隆坡一位交易员称，并称他预计11和12月出口需求将迟滞，“买盘将疲弱。”

市场亦因船货验证机构的出口数据下降和马币走强而下跌。