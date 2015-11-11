国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近七个月高位，受益于需求活跃

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡11月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周三接近七个月高位每吨109.75美元，此为本周连续第二次，交易商指因需求持续坚挺。
韩国的Lotte Chem和KPIC求购12月下半月的石脑油。但结果尚不得而知。
台塑石化也入市求购12月下半月运抵麦寮的石脑油。
三周前台塑曾购入约100,000吨12月上半月到岸的石脑油。
台塑是亚洲最大的石脑油进口商。其通常做法是每半个月采购现货，但8-11月期间其购买急剧放缓，因裂解装置维护。
使用液化石油气(LPG)代替一部分石脑油作为原料的做法，此前也抑制了石脑油的需求。
包括台塑旗下的一些亚洲裂解装置最多可以用LPG替代15%的石脑油。
但LPG的供给目前稀少，因其也作为包括欧洲在内西方的冬季取暖燃料。
此外交易员表示，台塑旗下三座乙烯年总产能293万吨的裂解装置在高位运行。
亚洲汽油裂解价差跌至每桶10美元的三日低点。
新加坡现货市场上，汽油和石脑油各成交一笔。
Socar以每桶59.70美元向马来西亚国家石油公司(Petronas)出售一艘船期为11月26-30日的95号汽油船货。
维多与伊藤忠以每吨3.25美元，签署一笔1月下半月/上半月石脑油价差合同。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”