国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近七个月高位，受益于需求活跃

路透新加坡11月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周三接近七个月高位每吨109.75美元，此为本周连续第二次，交易商指因需求持续坚挺。

韩国的Lotte Chem和KPIC求购12月下半月的石脑油。但结果尚不得而知。

台塑石化也入市求购12月下半月运抵麦寮的石脑油。

三周前台塑曾购入约100,000吨12月上半月到岸的石脑油。

台塑是亚洲最大的石脑油进口商。其通常做法是每半个月采购现货，但8-11月期间其购买急剧放缓，因裂解装置维护。

使用液化石油气(LPG)代替一部分石脑油作为原料的做法，此前也抑制了石脑油的需求。

包括台塑旗下的一些亚洲裂解装置最多可以用LPG替代15%的石脑油。

但LPG的供给目前稀少，因其也作为包括欧洲在内西方的冬季取暖燃料。

此外交易员表示，台塑旗下三座乙烯年总产能293万吨的裂解装置在高位运行。

亚洲汽油裂解价差跌至每桶10美元的三日低点。

新加坡现货市场上，汽油和石脑油各成交一笔。

Socar以每桶59.70美元向马来西亚国家石油公司(Petronas)出售一艘船期为11月26-30日的95号汽油船货。

维多与伊藤忠以每吨3.25美元，签署一笔1月下半月/上半月石脑油价差合同。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文