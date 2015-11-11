国际油市：亚洲燃料油价差持稳，因需求市场迟滞

路透新加坡11月11日 - 亚洲指标180-cst和280-cst燃料油价差周三连续第二日持稳，在供应良好的市场内，交投较为清淡。

“需求依旧迟滞，”新加坡一交易员称。

“船用油需求持稳，但其他用户的需求较低，”这位交易员称。

另一交易员称，12月的套利船货数量可能将增加，因在会计年度末前结帐之际，西方交易商将会释放库存。

“市场预计有300万吨，但逐步将增加，市场预期是400万吨，”这位交易员称。

“这不是什么好消息，”上述交易员称。

他称，新加坡燃料油库存虽下降，但仍高于上年。

上周数据显示，截至11月4日一周，剩余燃料油库存总计为2,564万桶，上年同期为1,770万桶。

路透专栏作家Clyde Russell周三在其专栏中表示，燃料油价格相当于原油的疲弱之势料将持续，因中国需求下滑，并且船用燃油的需求仍受制于全球经济前景。

新加坡现货市场上有三笔交易成交。

兴隆以每吨较新加坡报价贴水1.75美元的价格，从Koch买入20,000吨11月26-30日船期的380-cst燃料油。

兴隆以每吨230美元的价格，从嘉能可买入20,000吨11月26-30日船期的380-cst燃料油。

BP以每吨较新加坡报价贴水2.25美元的价格，从雪佛龙(Chevron)买入20,000吨11月26-30日船期的380-cst燃料油。(完)

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