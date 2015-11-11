美国热股：百威英博同意将SABMiller在MillerCoors股权出售给摩森康胜

芝加哥期市：CBOT大豆期货因获利了结收低，本周周线升2%
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透11月11日 - 全球最大的啤酒商--百威英博 周三向同业SABMiller 提出作价逾1,000亿美元的收购要约，并同意出售SABMiller在美国合资公司MillerCoors的股权，以获得监管批准。
百威英博表示，已同意作价120亿美元，将SABMiller在美国合资公司MillerCoors中的58%股权出售给合资伙伴摩森康胜(Molson Coors) 。
摩森康胜周三盘初跌0.68%，报88.25美元。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
期货市场总成交量减少1,574口，至20,774口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,292口，至259,328口。(完)