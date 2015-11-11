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货币新闻 | 2015年 11月 11日 星期三 22:37 BJT

美国热股：百威英博同意将SABMiller在MillerCoors股权出售给摩森康胜

路透11月11日 - 全球最大的啤酒商--百威英博 周三向同业SABMiller 提出作价逾1,000亿美元的收购要约，并同意出售SABMiller在美国合资公司MillerCoors的股权，以获得监管批准。

百威英博表示，已同意作价120亿美元，将SABMiller在美国合资公司MillerCoors中的58%股权出售给合资伙伴摩森康胜(Molson Coors) 。

摩森康胜周三盘初跌0.68%，报88.25美元。(完)

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