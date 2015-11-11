欧洲个股：意大利裕信银行将裁员18,200人以提高财务实力

芝加哥期市：CBOT大豆期货因获利了结收低，本周周线升2%
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透米兰11月11日 - 按资产规模计意大利最大银行--意大利裕信银行(UniCredit) 计划裁撤上万个就业岗位，重组或退出在奥地利的零售银行业务以及在意大利的租赁业务，因其致力于提高财务实力并避免增加资本。
裕信银行周三表示，预计2018年普通股权一级资本比率将为12.6%，而在之前的计划中为10%。
该银行称，预计2018年净利为53亿欧元(57亿美元)，低于此前计划的66亿欧元。
裕信银行在声明中称，将裁员18,200人，包括透过出售乌克兰业务，以及出售旗下Pioneer资产管理业务与西班牙桑坦德银行 的合资企业来裁员6,000人。
裕信银行称，裁员将在本地及全球的企业中心进行，同时在意大利、德国、奥地利、中东欧的商业银行中进行。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
期货市场总成交量减少1,574口，至20,774口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,292口，至259,328口。(完)