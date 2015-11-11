欧洲个股：意大利裕信银行将裁员18,200人以提高财务实力

路透米兰11月11日 - 按资产规模计意大利最大银行--意大利裕信银行(UniCredit) 计划裁撤上万个就业岗位，重组或退出在奥地利的零售银行业务以及在意大利的租赁业务，因其致力于提高财务实力并避免增加资本。

裕信银行周三表示，预计2018年普通股权一级资本比率将为12.6%，而在之前的计划中为10%。

该银行称，预计2018年净利为53亿欧元(57亿美元)，低于此前计划的66亿欧元。

裕信银行在声明中称，将裁员18,200人，包括透过出售乌克兰业务，以及出售旗下Pioneer资产管理业务与西班牙桑坦德银行 的合资企业来裁员6,000人。

裕信银行称，裁员将在本地及全球的企业中心进行，同时在意大利、德国、奥地利、中东欧的商业银行中进行。(完)