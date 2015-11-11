加拿大股市：收低，受累于能源股及威郎制药下跌

芝加哥期市：CBOT大豆期货因获利了结收低，本周周线升2%
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透多伦多11月11日 - 加拿大主要股指周三下滑，因油价下挫打压权重股能源类股，而且威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 也遭遇抛售。
威郎制药跌5.5%收于104.66加元，此前美国法官裁定，该公司及其一位投资人必须面对有关其涉嫌内幕交易的指控。
油价下挫推动能源类股回落，美国原油 跌2.9%。
“由于中国工业数据不佳，能源类股今日遭遇抛售，”First Asset Investment Management的投资组合经理Manash Goswami称。
多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 收跌69.70点或0.52%，至13,341.93点。
能源分项指数跌3%，同时工业、材料和公共事业类股也承压。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
期货市场总成交量减少1,574口，至20,774口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,292口，至259,328口。(完)