版本:
中国
市场报道 | 2015年 11月 12日 星期四 06:25 BJT

加拿大股市：收低，受累于能源股及威郎制药下跌

路透多伦多11月11日 - 加拿大主要股指周三下滑，因油价下挫打压权重股能源类股，而且威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 也遭遇抛售。

威郎制药跌5.5%收于104.66加元，此前美国法官裁定，该公司及其一位投资人必须面对有关其涉嫌内幕交易的指控。

油价下挫推动能源类股回落，美国原油 跌2.9%。

“由于中国工业数据不佳，能源类股今日遭遇抛售，”First Asset Investment Management的投资组合经理Manash Goswami称。

多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 收跌69.70点或0.52%，至13,341.93点。

能源分项指数跌3%，同时工业、材料和公共事业类股也承压。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐