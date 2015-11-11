加拿大股市：收低，受累于能源股及威郎制药下跌

路透多伦多11月11日 - 加拿大主要股指周三下滑，因油价下挫打压权重股能源类股，而且威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 也遭遇抛售。

威郎制药跌5.5%收于104.66加元，此前美国法官裁定，该公司及其一位投资人必须面对有关其涉嫌内幕交易的指控。