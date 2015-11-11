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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 06:13 BJT

《日本重要政经日程》--11月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月11日(三)

2350 - 9月机械订单

2350 - 10月国内企业物价指数

2350 - 一周资本流动数据

11月12日(四)

0120 - 标售三个月贴现国库券

0130 - 标售30年期公债

0300 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦在东京就亚洲经济前景、亚洲开发银行发挥的作用发表讲话。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 戴素萍)

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