美国股市：收低，受能源和零售类股拖累

道琼工业指数 收跌55.99点，或0.32%，至17,702.22点；标准普尔500指数 小跌6.72点，或0.32%，至2,075.00点；Nasdaq指数 回落16.22点，或0.32%，至5,067.02点。

美国公债市场周三因退伍军人纪念日休市。

标普10大类股中有六个收低，公共事业类指数 和电讯类指数 领涨。

Apache 跌7.33%，之前Anadarko Petroleum 证实其要收购该公司，但遭拒绝。Anadarko股价跌3.8%。

纽交所1,304只股票上涨，1,742只股票下跌。Nasdaq市场涨跌股分别为987和1,788只。

有15只标普500指数成份股触及52周新高，11只触及新低。有98只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，113只触及新低。