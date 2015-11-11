美国股市：收低，受能源和零售类股拖累

芝加哥期市：CBOT大豆期货因获利了结收低，本周周线升2%
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
道琼工业指数 收跌55.99点，或0.32%，至17,702.22点；标准普尔500指数 小跌6.72点，或0.32%，至2,075.00点；Nasdaq指数 回落16.22点，或0.32%，至5,067.02点。
美国公债市场周三因退伍军人纪念日休市。
标普10大类股中有六个收低，公共事业类指数 和电讯类指数 领涨。
Apache 跌7.33%，之前Anadarko Petroleum 证实其要收购该公司，但遭拒绝。Anadarko股价跌3.8%。
纽交所1,304只股票上涨，1,742只股票下跌。Nasdaq市场涨跌股分别为987和1,788只。
有15只标普500指数成份股触及52周新高，11只触及新低。有98只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，113只触及新低。
汤森路透数据显示，美国各证交所累计成交约62亿股，过去20日成交均值为71亿股。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
期货市场总成交量减少1,574口，至20,774口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,292口，至259,328口。(完)