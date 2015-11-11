《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月11日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 79.85 -1.58 -1.94 4737208
京东 27.88 -0.32 -1.13 14746992
新浪 48.02 -0.54 -1.11 604521
搜狐 52.14 +0.33 +0.64 251465
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台湾
台湾积体电路 22.58 +0.07 +0.31 1286484
联电 1.90 +0.00 +0.00 237675
日月光 5.55 -0.12 -2.12 195490
硅品精密 6.67 -0.02 -0.30 463506
和信超媒体 0.56 +0.01 +2.27 417665
友达 2.78 -0.02 -0.71 288479
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中国联通 12.47 -0.02 -0.16 84965
中国电信 50.99 -0.18 -0.35 11404
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(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”