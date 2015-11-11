版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 06:38 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月11日

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 79.85 -1.58 -1.94 4737208

京东 27.88 -0.32 -1.13 14746992

新浪 48.02 -0.54 -1.11 604521

搜狐 52.14 +0.33 +0.64 251465

网易 150.07 +2.96 +2.01 1187297

百度 199.49 +2.50 +1.27 4531871

台湾

台湾积体电路 22.58 +0.07 +0.31 1286484

联电 1.90 +0.00 +0.00 237675

日月光 5.55 -0.12 -2.12 195490

硅品精密 6.67 -0.02 -0.30 463506

和信超媒体 0.56 +0.01 +2.27 417665

友达 2.78 -0.02 -0.71 288479

中华电信 30.19 +0.01 +0.03 29160

台湾国际航电 37.63 -0.46 -1.21 1170781

香港

中国移动 58.53 +0.28 +0.48 116828

中国联通 12.47 -0.02 -0.16 84965

中国电信 50.99 -0.18 -0.35 11404

中芯国际 4.88 +0.15 +3.17 8229

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 31

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张荻；审校　戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐