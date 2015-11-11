全球金市：金价小跌至三个月低点，钯金和铂金继续承压

路透纽约/伦敦11月11日 - 金价周三小跌至三个月低点，未能自美元走软中获益，因美国很快将在下月升息的预期仍持续带来压力。

铂金也继续承压，连续第10个交易日下滑，至近七年来最低；钯金下滑近4%，因投资者继续结清上市交易基金(ETF)持有部位。

1941GMT，现货金 跌0.5%，报每盎司1,084.61美元，为8月7日来最低，距离7月所及的五年半低点1,077美元不远--该水准被视为主要支撑位。

美国12月期金 结算价跌3.60美元，报每盎司1,084.90美元。

人们对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在12月升息的预期愈加浓厚，令金价在过去11个交易日中有10日下跌。

“如果12月加息，那么接下来的就是加息路径问题，到2016年底之前，美联储至少会再加息三次么？”法国兴业银行(Societe Generale)分析师巴哈说道。“若是这样，金价肯定会跌向1,050美元。”

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量减至663.43吨，创2008年9月雷曼兄弟申请破产拉开全球金融危机帷幕以来最低。

现货钯金 跌3.5%，报每盎司574.25美元，稍早触及两个月低点571美元。现货银 一度跌至14.20美元，为8月底以来最低。

铂金跌至2008年12月以来最低，报每盎司875美元，今年迄今价格已跌去逾四分之一，因市场认为供给充足。(完)

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