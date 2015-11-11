《美国重要政经日程》--11月12日

芝加哥期市：CBOT大豆期货因获利了结收低，本周周线升2%
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 劳工部公布一周请领失业金人数
1400 - 农业部公布一周全球稻米价格(原定周三公布，因假期推迟一天)
1500 - 劳工部公布9月职位空缺和劳动力流动调查报告
1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1600 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和生产数据(原定周三公布，因假期推迟一天)
1600 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售；宣布标售10年期通胀保值债券(TIPS)
1800 - 财政部标售30年期债券
1900 - 财政部公布10月联邦预算
2100 - 农业部公布一周全球棉花价格
2100以后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2130 - 美国联邦储备理事会(美联储)公布一周资产负债情况
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 龚芳)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
期货市场总成交量减少1,574口，至20,774口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,292口，至259,328口。(完)