全球贸易：中国表示，对其倾销的指控需满足更严格的标准

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国代表称，届时全体WTO成员国将不得再采用他们自己的计算方式。一位WTO官员向路透谈及该次会议，不过并未透露这位中国代表的姓名。
在WTO的贸易争端中，倾销是一个经常被用到的理由，而中国商品被课征倾销关税的情况也更为常见。
仅在今年9月，WTO就表示接到通知，称欧盟将对中国22类出口商品发起反倾销行动，涉及的产品包括太阳能元器件、各类钢铁产品和金属、乃至阿斯巴甜、柠檬酸和味精等食品添加剂。欧盟还对中国自行车、扣眼活页夹以及虹鳟鱼等出口产品征收倾销关税。
中国代表表示，从明年底开始，列入倾销名单的商品需要和中国国内价格对比，“以避免在WTO产生不必要的争议”。
在该组织成立20年来提交的500宗贸易争议中，超过20%都涉及倾销，包括过去几年中国与欧盟和美国之间的几起争端。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”