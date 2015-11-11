全球贸易：中国表示，对其倾销的指控需满足更严格的标准

中国代表称，届时全体WTO成员国将不得再采用他们自己的计算方式。一位WTO官员向路透谈及该次会议，不过并未透露这位中国代表的姓名。

在WTO的贸易争端中，倾销是一个经常被用到的理由，而中国商品被课征倾销关税的情况也更为常见。

仅在今年9月，WTO就表示接到通知，称欧盟将对中国22类出口商品发起反倾销行动，涉及的产品包括太阳能元器件、各类钢铁产品和金属、乃至阿斯巴甜、柠檬酸和味精等食品添加剂。欧盟还对中国自行车、扣眼活页夹以及虹鳟鱼等出口产品征收倾销关税。

中国代表表示，从明年底开始，列入倾销名单的商品需要和中国国内价格对比，“以避免在WTO产生不必要的争议”。

在该组织成立20年来提交的500宗贸易争议中，超过20%都涉及倾销，包括过去几年中国与欧盟和美国之间的几起争端。(完)